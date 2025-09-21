Visite commentée « décoder les signes » Le Signe – Centre national du graphisme Chaumont

Visite commentée « décoder les signes » Le Signe – Centre national du graphisme Chaumont dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée « décoder les signes » Dimanche 21 septembre, 11h00 Le Signe – Centre national du graphisme Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

La visite retrace les grandes étapes de l’histoire du Signe et de sa conception architecturale. Elle se poursuit par une exploration du 31ᵉ Concours international d’affiches.

Le Signe – Centre national du graphisme 1 place des Arts, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 0325357901 https://www.centrenationaldugraphisme.fr Le Centre national du graphisme également appelé Le Signe est un centre d’art dédié à l’accompagnement, au développement et au rayonnement du design graphique. Situé à Chaumont, il a été inauguré en 2016 et succède au pôle graphisme de Chaumont.

La visite retrace les grandes étapes de l’histoire du Signe et de sa conception architecturale. Elle se poursuit par une exploration du 31ᵉ Concours international d’affiches.

© Marc Domage