Visite commentée : découverte de la Maison des blocs – Egiategia, Maison des Blocs – Chai Egiategia, Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Blocs - Chai Egiategia · Ciboure
Informations pratiques
Visite commentée : découverte de la Maison des blocs – Egiategia Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Maison des Blocs – Chai Egiategia Pyrénées-Atlantiques
5€ à régler sur place. Gratuit – de 16 ans. Inscription préalable obligatoire dans les Offices de Tourisme – en ligne https://www.saint-jean-de-luz.com/. Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Profitez d’une visite guidée de la maison, suivie d’une dégustation.
Lieu de création des premiers blocs ayant servi à construire les digues, le site vous invite à revivre cette aventure grâce à des photographies et des vidéos d’archives. La visite s’achèvera par la dégustation d’un verre d’EGIATEGIA, dont les cuves fermentent sous la protection de la digue de l’Artha.
Samedi : à 11h et à 14h.
Maison des Blocs – Chai Egiategia 5 bis chemin des Blocs, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://www.ciboure.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 26 03 16 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 47 64 56 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-jean-de-luz.com/ »}]
Profitez d’une visite guidée de la maison, suivie d’une dégustation.
© julienbinchbinet
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