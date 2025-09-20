Visite commentée : Découverte de l’étang de Berre Galerie de l’Histoire Martigues

Visite commentée : Découverte de l’étang de Berre Galerie de l’Histoire Martigues samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée : Découverte de l’étang de Berre 20 et 21 septembre Galerie de l’Histoire Bouches-du-Rhône

Gratuit, tout public, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Deuxième plus grand étang d’eau salé d’Europe, l’étang de Berre est le témoin de plusieurs milliers d’années d’activités humaines, de la Préhistoire à l’époque contemporaine. La visite permet de découvrir son histoire et l’évolution de son paysage.

Galerie de l’Histoire Rond-Point de l’Hôtel de ville 13500 Martigues, Bouches-du-Rhone Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 03 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.aha@ville-martigues.fr »}]

Deuxième plus grand étang d’eau salé d’Europe, l’étang de Berre est le témoin de plusieurs milliers d’années d’activités humaines, de la Préhistoire à l’époque contemporaine. La visite permet de son…

Service AHAA Martigues