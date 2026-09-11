Visite commentée : Découverte d’un remarquable mural de Jean Amado, église Notre-Dame de la Sainte-Famille, Arles

Informations pratiques

Visite commentée : Découverte d’un remarquable mural de Jean Amado Dimanche 20 septembre, 15h00 église Notre-Dame de la Sainte-Famille Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription obligatoire au 04.90.49.39.46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Membre du groupe des céramistes aixois des années cinquante, Jean Amado a produit des œuvres dans la France entière. Découvrez l’une des deux œuvres remarquables qu’il a réalisées à Arles. Livrée en 1966, cette création occupe un bâtiment construit pour accueillir le premier supermarché de la ville, Au Lion d’Arles…

Par Sylvie Denante, Adjointe, Service Architecture DRAC PACA, E.R. et Maître de conférences, AMU, E.R.

RDV : devant l’Eglise de la Sainte Famille, avenue Stalingrad – 13200 Arles

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Animation proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026. arles journées européennes du patrimoine

M.Le Roy-Ville d’Arles