Visite commentée : découverte d’une grange ovalaire, Grange dite « ovalaire », Payzac

Informations pratiques

Visite commentée : découverte d’une grange ovalaire Dimanche 20 septembre, 10h00 Grange dite « ovalaire » Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte commentée d’une grange ovalaire, un type de construction caractérisé par une haute charpente et des murs non porteurs.

La visite accompagnée sera complétée par une exposition thématique et se terminera par un pot amical.

Grange dite « ovalaire » 66 Impasse des Forgerons La Roche Picout, 24270 Payzac Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 85 14 62 67 – 05 53 52 75 59 Grange dite « ovale », très spécifique au Périgord-Limousin, jadis couverte de chaume. Remarquable par sa charpente « en chapiteau » qui structure le bâtiment, ses murs ne sont pas porteurs. Datée du milieu du XVIIIe siècle, c’est l’une des très rares granges subsistantes parmi les centaines répertoriées sur le cadastre napoléonien de 1820. Située limite Périgord-Haute Vienne – Accès routes départementales – bien localisée GPS – parking obligatoire sur terrain.

Découverte commentée d’une grange ovalaire, type spécifique de construction soutenue par une haute charpente, aux murs non porteurs. Visite accompagnée, avec expo thématique, pot amical.

©Pierre Thibaud