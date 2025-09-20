Visite commentée depuis le belvédère Château de Puilaurens Puilaurens

Visite commentée depuis le belvédère Château de Puilaurens Puilaurens samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée depuis le belvédère Samedi 20 septembre, 14h30 Château de Puilaurens Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Le château sans monter : visite commentée depuis les chicanes

Envie de découvrir le château sans gravir la colline ?

Profitez d’une visite commentée depuis l’esplanade, face aux chicanes, pour en apprendre plus sur :

son histoire,

son architecture,

et ses secrets de fortification.

1 heure suffit pour une belle immersion dans le passé, sans effort de marche !

️ Gratuit – Sans réservation

Château de Puilaurens Place du château, 11140 Puilaurens Puilaurens 11140 Aude Occitanie 04 68 20 65 26 http://www.chateau-puilaurens.com Puilaurens, une sentinelle militaire médiévale perchée dans les montagnes à la frontière entre l’Aude et les Pyrénées-Orientales, était autrefois le château-fort le plus méridional du royaume de France. Dominant le village de Puilaurens-Lapradelle à une altitude d’environ 697 mètres, ce château se dresse fièrement au milieu d’une forêt de sapins.

Le château de Puilaurens, dont les premières mentions remontent au Xe siècle, fut finalement abandonné pendant la Révolution. Une légende raconte que la Dame Blanche, petite nièce de Philippe le Bel, se promène les nuits sombres en arborant ses voiles vaporeux le long des remparts démantelés.

Le château de Puilaurens est un ancien château fort considéré comme un bastion cathare. Aujourd’hui en ruines, les vestiges du château sont classés au titre des Monuments historiques depuis le 12 août 1902, témoignant de leur importance et de leur valeur patrimoniale. Parking à l’accueil du château.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Château Puilaurens