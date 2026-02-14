Visite commentée Derrière la porte du 106, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers

Visite commentée Derrière la porte du 106 Vendredi 20 mars, 10h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T10:00:00+01:00 – 2026-03-20T12:00:00+01:00

Le 20 mars, les Archives départementales ouvrent leurs portes au public à l’occasion d’une visite commentée. Venez découvrir les coulisses de cet établissement riche en histoire. Au programme : visite des magasins de conservation, de la salle de tri, de la salle de lecture, rencontre avec des archivistes et présentation de documents originaux du Moyen Âge à nos jours.

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ [{« type »: « email », « value »: « evenements-archives49@maine-et-loire.fr »}] Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.

Savez-vous que les Archives départementales de Maine-et-Loire sont situées au 106 rue de Frémur depuis 1987 ? archives gratuit

Christophe Martin