Visite commentée des arbres remarquables du parc de la mairie Parc de la mairie Chazay-d’Azergues dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée des arbres remarquables du parc de la mairie assuré par un membre de la ligue de protection des oiseaux.

Les participants apprennent de manière ludique et interactive à identifier les espèces. Grâce à des devinettes, ils découvrent le fonctionnement des spécimens d’arbres.

Parc de la mairie 2, rue de la mairie 69380 Chazay D’Azergues Chazay-d’Azergues 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472547254 http://www.chazaydazergues.fr Parc municipal comportant des arbres remarquables Parking

TCL à proximité

Michèle Balsa