Visite commentée des archives municipales, Archives municipales de Villeneuve-lès-Avignon, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Visite commentée des archives municipales Dimanche 20 septembre, 15h00 Archives municipales de Villeneuve-lès-Avignon Gard

Gratuit. Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Archives municipales ouvrent leurs portes au public. Une occasion de découvrir le bâtiment, mais aussi les missions des archivistes, notamment le travail de conservation indispensable à la transmission du patrimoine écrit et illustré de la commune aux générations futures.

Une sélection de documents restaurés sera présentée, parmi lesquels des ouvrages datant de l’Ancien Régime, une affiche du XXe siècle et des documents de la fin du XIXe siècle.

Archives municipales de Villeneuve-lès-Avignon 2 place Saint-Pons, 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 04.90.27.49.38 http://www.villeneuvelesavignon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.90.27.49.38 »}] Découvrez les iconographies, documents d’archives et ouvrages évoquant la construction et l’histoire de l’église Saint-Pons et sa paroisse.

Les Archives Municipales ouvrent leurs portes, l’occasion de découvrir le bâtiment mais aussi les missions des archivistes, tout particulièrement la conservation indispensable pour transmettre aux le…

Registre consulaire Ancine Régime © Mairie de Villeneuve lez Avignon