Visite commentée des Archives Municipales caladoises Les archives municipales Villefranche-sur-Saône

Visite commentée des Archives Municipales caladoises Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Les archives municipales Rhône

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir aux Archives la transformation de Villefranche par Chouffet, Maire bâtisseur. Visite guidée et animation comprenant une présentation d’archives remarquables (45 min : accès libre limité à 12 personnes par visite).

Entrée allée piétonne des Teinturiers (sous la salle de l’Atelier) – dimanche 21 septembre, 10h-13h et 14h-18h

Événement gratuit. Départ en visite toutes les heures (dernier départ à 12h le matin et à 17h l’après-midi). Renseignements au 04 74 07 23 89

Les archives municipales 35 allée des Teinturiers, Villefranche Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Les archives municipales caladoises regorgent de trésors passés. Ouvertes uniquement sur rendez-vous durant toute l’année, les archives municipales ouvrent pendant les Journées Européennes du Patrimoine afin de vous dévoiler les documents et archives de la Ville de Villefranche

