Visite commentée des Archives municipales de Belfort Archives municipales de Belfort Belfort

Visite commentée des Archives municipales de Belfort Samedi 20 septembre, 16h00, 17h15 Archives municipales de Belfort Territoire de Belfort

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T18:15:00

Habituellement fermées au public, les réserves des Archives municipales de Belfort livreront quelques-uns de leurs trésors les plus précieux. Profitez d’une immersion au cœur du patrimoine écrit de la Ville et de son histoire.

Une sélection de documents d’archives permettra par ailleurs au public de découvrir le charme discret d’un patrimoine architectural cher aux Belfortains, la Cité alsacienne.

Archives municipales de Belfort 2 rue de l'Ancien Théâtre, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 54 25 44

© Archives municipales de Belfort