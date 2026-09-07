Visite commentée des ardoisières, Carrières d’ardoise, Allassac

Informations pratiques

Visite commentée des ardoisières Samedi 19 septembre, 10h00 Carrières d’ardoise Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Depuis quand ces ardoisières sont-elles en activité ? Quelles sont les différences et les points communs avec les ardoises de Travassac ? Comment fabrique-t-on une ardoise ?

Au cours de cette visite guidée, découvrez l’histoire et les savoir-faire des ardoisières de Corrèze en compagnie de M. J.-L. Lascaux, maire d’Allassac.

Rendez-vous aux carrières, avenue des Ardoisières, sans réservation.

En partenariat avec les Ardoisières de Corrèze.

Carrières d’ardoise Avenue des ardoisières, 19240 Allassac Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 84 95 66 http://www.vezereardoise.fr L’utilisation de l’ardoise est attestée dès le Moyen Âge. Au XIXe siècle, l’activité se structure et se développe notamment avec l’inauguration de la ligne de chemin de fer Limoges-Brive et l’arrivée de l’électricité sur les chantiers. Le nombre d’ouvriers employés par les ardoisières corréziennes passe la barre des 600 à la veille de la Première Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la concurrence d’autres matériaux de couverture et la difficulté voire l’impossibilité de mécaniser l’activité entraînent sa régression. L’activité de production est relancée en 1989 à Travassac puis en 2006 à Allassac.

Visite guidée : Depuis quand ces ardoisières sont-elles en activité ? Quelles sont les différences et les points communs avec les ardoises de Travassac ? Comment fabrique-t-on une ardoise ?

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