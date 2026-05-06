Visite commentée des arènes et découverte de la tauromachie Landaise, Arènes de Pomarez, Pomarez

Visite commentée des arènes et découverte de la tauromachie Landaise 18 – 20 septembre Arènes de Pomarez Landes

Gratuit. Réservation préférable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À Pomarez, entrez dans un lieu emblématique du patrimoine landais : les arènes, surnommées la « Mecque de la Course Landaise ». Ici, cette tradition taurine du Sud-Ouest se découvre comme un véritable art du courage, de l’agilité et de la précision.

Accompagnés par des passionnés, les visiteurs découvriront l’histoire des arènes, les torils et les coulisses de ce lieu vivant, où se transmet une pratique profondément ancrée dans l’identité locale. Une visite qui permettra de mieux comprendre les règles, les gestes et les codes de la course landaise, sport traditionnel dans lequel écarteurs et sauteurs défient la vache landaise, sans mise à mort.

À noter : les visites sont aussi possibles de juin à septembre. Tarif adulte : 10€ à partir de 18 ans. Tarifs préférentiels pour les enfants et les familles.

Arènes de Pomarez Place des Arènes, 40360 Pomarez Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 712 712 50 [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 27 12 50 »}] Arènes construites en 1932 et couvertes en 1958 Parking ombragé à proximité

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