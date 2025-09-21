Visite commentée des bains municipaux Bains municipaux Mulhouse

Visite commentée des bains municipaux Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Bains municipaux Haut-Rhin

Durée : 1h

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette année, les bains municipaux fêtent leur centenaire, une occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire et l’architecture de cet édifice d’exception en compagnie d’un guide-conférencier de la Maison du Patrimoine.

Bains municipaux 7 rue Pierre et Marie Curie, 68100 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est 03 69 77 76 61 http://www.mulhouse.fr Les bains municipaux, dont la construction débute avant la Première Guerre mondiale, sont inaugurés en 1925. Ils comptent alors parmi les plus modernes de France, comprenant bains romains, bains médicinaux, cabines avec baignoires et douches, ainsi que deux bassins de natation.

Son architecture est particulièrement remarquable : témoin en est sa façade de style néo-classique, avec un avant-corps central percé de grandes baies encadrées par quatre colonnes à chapiteau ionique, ainsi que ses décors sculptés. fermé au public

© Ville de Mulhouse