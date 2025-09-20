Visite commentée des canaux de Valence Journées européennes du Patrimoine Parking de la marquise Valence

Visite commentée des canaux de Valence Journées européennes du Patrimoine Parking de la marquise Valence samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée des canaux de Valence Journées européennes du Patrimoine

Parking de la marquise Au bout de la rue Sainte Thérèse Quartier Chateauvert Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’association « Au fil de l’eau » propose une visite commentée des canaux de Valence pour une découverte de ce patrimoine naturel et une véritable sensibilisation à la biodiversité.

.

Parking de la marquise Au bout de la rue Sainte Thérèse Quartier Chateauvert Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 52 13 58 aufildeleau.26@gmail.com

English :

The « Au fil de l’eau » association offers a guided tour of Valence’s canals to discover this natural heritage and raise awareness of biodiversity.

German :

Der Verein « Au fil de l’eau » bietet eine kommentierte Besichtigung der Kanäle von Valence an, um dieses Naturerbe zu entdecken und ein echtes Bewusstsein für die Biodiversität zu schaffen.

Italiano :

L’associazione « Au fil de l’eau » propone una visita guidata ai canali di Valence per scoprire questo patrimonio naturale e sensibilizzare alla biodiversità.

Espanol :

La asociación « Au fil de l’eau » propone una visita guiada por los canales de Valence para descubrir este patrimonio natural y sensibilizar sobre la biodiversidad.

L’événement Visite commentée des canaux de Valence Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2025-09-17 par Valence Romans Tourisme