Visite commentée des carrières d’ardoise Carrières d’ardoise Allassac

Visite commentée des carrières d’ardoise Samedi 20 septembre, 10h00 Carrières d’ardoise Corrèze

Gratuit. Sans inscription.

Venez découvrir l’histoire et l’activité de production ardoisière au cours d’une visite guidée des carrières d’ardoise d’Allassac.

Animée par M. Jean-Louis Lascaux, maire. En partenariat avec les Ardoisières de Corrèze.

Rendez-vous aux carrières

Carrières d’ardoise Avenue des ardoisières, 19240 Allassac Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 84 95 66 http://www.vezereardoise.fr L’utilisation de l’ardoise est attestée dès le Moyen Âge. Au XIXe siècle, l’activité se structure et se développe notamment avec l’inauguration de la ligne de chemin de fer Limoges-Brive et l’arrivée de l’électricité sur les chantiers. Le nombre d’ouvriers employés par les ardoisières corréziennes passe la barre des 600 à la veille de la Première Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la concurrence d’autres matériaux de couverture et la difficulté voire l’impossibilité de mécaniser l’activité entraînent sa régression. L’activité de production est relancée en 1989 à Travassac puis en 2006 à Allassac.

© Pays d’art et d’histoire vézère ardoise