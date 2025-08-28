Visite commentée des carrières de Brantôme Brantôme en Périgord

Visite commentée des carrières de Brantôme Brantôme en Périgord jeudi 28 août 2025.

Visite commentée des carrières de Brantôme

Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Partez à la découverte de l’histoire cachée de Brantôme, des habitats troglodytiques au cœur d’une falaise ayant servi de carrière.

Prévoir pull, chaussures fermées. Lampes fournies le temps de la visite.

Partez à la découverte de l’histoire cachée de Brantôme, des habitats troglodytiques au cœur d’une falaise ayant servi de carrière.

Prévoir pull, chaussures fermées. Lampes fournies le temps de la visite. .

Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 abbaye@perigord-dronne-belle.fr

English : Visite commentée des carrières de Brantôme

Discover Brantôme?s hidden history, with troglodytic dwellings at the heart of a cliff once used as a quarry.

Bring sweater and closed shoes. Lamps provided for the duration of the tour.

German : Visite commentée des carrières de Brantôme

Entdecken Sie die verborgene Geschichte von Brantôme, die Höhlenwohnungen inmitten einer Klippe, die einst als Steinbruch diente.

Pullover und geschlossene Schuhe mitbringen. Lampen werden für die Dauer des Besuchs zur Verfügung gestellt.

Italiano :

Scoprite la storia nascosta di Brantôme, con abitazioni trogloditiche nel cuore di una falesia un tempo utilizzata come cava.

Portare un maglione e scarpe chiuse. Lampade in dotazione per tutta la durata della visita.

Espanol : Visite commentée des carrières de Brantôme

Descubra la historia oculta de Brantôme, con viviendas trogloditas en el corazón de un acantilado utilizado antaño como cantera.

Llevar jersey y calzado cerrado. Se proporcionan lámparas durante toda la visita.

L’événement Visite commentée des carrières de Brantôme Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2025-08-05 par Val de Dronne