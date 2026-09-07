Visite commentée des carrières « Les Pierres de Frontenac », Carrières, Frontenac
samedi 19 septembre 2026 · Carrières · Frontenac
Informations pratiques
Visite commentée des carrières « Les Pierres de Frontenac » 19 et 20 septembre Carrières Gironde
Gratuit. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00
Visite de l’atelier et des carrières
Découvrez les carrières et l’atelier, ainsi que les différentes méthodes d’extraction et de taille de la pierre.
La visite permettra également d’aborder l’histoire et la géologie du site. Une exposition de produits complétera le parcours.
Carrières 4 route du Moulin à vent 33760 frontenac Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.pierres-frontenac.com
Visites de l’atelier et des carrières
©Les Pierres de Frontenac
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