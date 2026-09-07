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Visite commentée des carrières « Les Pierres de Frontenac », Carrières, Frontenac

samedi 19 septembre 2026 · Carrières · Frontenac

Visite commentée des carrières « Les Pierres de Frontenac », Carrières, Frontenac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Carrières
Adresse
4 route du Moulin à vent 33760 frontenac
Ville
33760 Frontenac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Limité à 20 personnes.

Visite commentée des carrières « Les Pierres de Frontenac » 19 et 20 septembre Carrières Gironde

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Visite de l’atelier et des carrières

Découvrez les carrières et l’atelier, ainsi que les différentes méthodes d’extraction et de taille de la pierre.
La visite permettra également d’aborder l’histoire et la géologie du site. Une exposition de produits complétera le parcours.

Carrières 4 route du Moulin à vent 33760 frontenac Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.pierres-frontenac.com
Visites de l’atelier et des carrières

©Les Pierres de Frontenac

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