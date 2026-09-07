Visite commentée des carrières « Les Pierres de Frontenac », Carrières, Frontenac

Informations pratiques

Visite commentée des carrières « Les Pierres de Frontenac » 19 et 20 septembre Carrières Gironde

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Visite de l’atelier et des carrières

Découvrez les carrières et l’atelier, ainsi que les différentes méthodes d’extraction et de taille de la pierre.

La visite permettra également d’aborder l’histoire et la géologie du site. Une exposition de produits complétera le parcours.

Carrières 4 route du Moulin à vent 33760 frontenac Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.pierres-frontenac.com

Visites de l’atelier et des carrières

©Les Pierres de Frontenac