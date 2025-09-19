Visite commentée des collections Muséum Victor Brun Montauban

Visite commentée des collections Muséum Victor Brun Montauban samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée des collections 20 et 21 septembre Muséum Victor Brun Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongée dans les trésors du Muséum – visite animée

Partez pour une visite captivante au cœur des trésors du Muséum, guidée par notre équipe scientifique passionnée ! Découvrez l’histoire fascinante des collections, admirez des spécimens étonnants, et approchez des pièces rares, souvent méconnues du grand public.

Ce moment privilégié sera aussi l’occasion d’explorer l’exposition « Espèces de rapaces », et d’en apprendre davantage sur ces fascinants prédateurs du ciel.

Une visite pour petits et grands, à la croisée de la science, de l’émerveillement et du patrimoine naturel.

Muséum Victor Brun 2 place antoine bourdelle, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221385 https://www.museum.montauban.com Importante collection zoologique, où les oiseaux sont majoritaires. On y trouve également des mammifères, des poissons, des reptiles et des coquilles. La collection de paléontologie régionale se distingue par une importante série de fossiles des Phosphorites du Quercy. Une petite collection de minéralogie comporte un fragment de l’exceptionnelle météorite d’Orgueil. Le musée conserve également une très importante collection de préhistoire, qui ne peut actuellement être exposée. Le Muséum d’histoire naturelle Victor Brun se situe au 2ème étage au 2 Place Antoine Bourdelle, 82000 Montauban. Le batiment est partagé avec le tribunal de commerce. Vous pouvez venir via divers moyens de transports : En Voiture : Vous disposez de deux parking à proximité (rue Alphonse Jourdain – gratuit ou place de la cathédrale – payant) En Bus : Vous pouvez utiliser la Ligne B et descendre à l’arrêt « Pont vieux » ou les Lignes A et D et descendre à l’arrêt « Mairie »

