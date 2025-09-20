Visite commentée des coulisses Archives départementales Du Val-D’oise Pontoise

Visite commentée des coulisses Archives départementales Du Val-D’oise Pontoise samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée des coulisses 20 et 21 septembre Archives départementales Du Val-D’oise Val-D’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez l’envers du décor : les missions des archivistes, les étapes de traitement des documents et les trésors patrimoniaux conservés aux Archives départementales du Val-d’Oise n’auront plus de secret pour vous !

Archives départementales Du Val-D’oise 3 Av. de la Palette, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Larris / Maradas / Palette / Bocage Val-D’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://archives.valdoise.fr/wform/wform/fill/Journees_patrimoine/n:714 »}]

Visite commentée des coulisses des archives départementales

Visite des magasins d’archives, ADVO 2019