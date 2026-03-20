Visite commentée des deux cimetières Saint-Martin Cimetière Saint-Martin Ancien Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 14:30 –

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Entre histoire et gestion quotidienne, venez à la rencontre des deux cimetières Saint-Martin, incontournables du quartier de Chantenay et datant des 18e et 19e siècles. Dans l’ancien cimetière, profitez d’un point de vue exceptionnel sur la Loire et découvrez l’histoire du quartier à travers la vie des personnes qui y sont inhumées. Poursuivez votre visite au nouveau cimetière Saint-Martin, à quelques pas de là. Visite organisée par la Direction nature et jardins, la Direction du patrimoine et de l’archéologie et la Direction relation aux usagers, Ville de Nantes

Cimetière Saint-Martin Ancien Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 18 44 https://my.weezevent.com/visite-des-deux-cimetieres-saint-martin



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