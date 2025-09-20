Visite commentée des églises Notre-Dame de l’Assomption et de Saint-Palavy Église Saint-Palavy Cavagnac

Gratuit. Sans réservation. Informations au 06 76 70 73 91.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visites commentées — Églises de Notre-Dame de l’Assomption & Saint-Palavy

L’association Les Amis de Cavagnac vous invite à découvrir ces deux églises à travers des visites commentées riches en histoire et en patrimoine local.

Église Saint-Palavy Saint-Palavy, 46110 Cavagnac Cavagnac 46110 Lot Occitanie L’ancienne paroisse de Saint-Palavy existait déjà avant que les moines de l’abbaye d’Obazine viennent construire une grange, au XIIIe siècle, sur ces terres septentrionales du haut Quercy. Elle porte peut-être le nom de saint Pallade, martyr chrétien du VIIIe siècle. La demeure, construite à l’orée du bourg, est un vaste édifice du XIXe siècle déployant ses ailes de part et d’autre d’une tour carrée restaurée, dont les mâchicoulis ont été reconstitués à la même époque. Les Briat de Traversat, dont les descendants occupent toujours les lieux, possédèrent ce fief durant quatre siècles.

⛪ Visites commentées — Églises de Notre-Dame de l’Assomption & Saint-Palavy

© Pah Cauvaldor