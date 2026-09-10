Visite commentée des Erbums, Les Erbums, Sumène

Informations pratiques

Visite commentée des Erbums Dimanche 20 septembre, 10h00 Les Erbums Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Monsieur Hubert Bresson vous propose une visite commentée des Erbums.

Les Erbums 30440 Sumène Sumène 30440 Gard Occitanie https://sumene.fr/decouvrir-bouger/patrimoine-sumene/patrimoine-architectural/143-les-erbums Les Erbums sont un ancien chemin de ronde couvert, autrefois aménagé le long des remparts du centre historique de Sumène. Long d’environ 60 mètres, ce passage patrimonial témoigne de l’histoire et de l’architecture ancienne de ce village cévenol.

Par son caractère singulier et son intégration au cœur du tissu historique de Sumène, il constitue aujourd’hui un lieu privilégié pour découvrir le patrimoine local et accueillir des activités culturelles et artistiques. Les Erbums sont accessibles à pied depuis le centre historique de Sumène. Des possibilités de stationnement sont disponibles à proximité du centre du village. L’accès au site se poursuit ensuite à pied, en empruntant les passages du centre ancien.

En raison du caractère ancien et préservé du lieu, le cheminement présente des irrégularités et n’est pas entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Il est recommandé de prévoir des chaussures adaptées.

Monsieur Hubert Bresson vous propose une visite commentée des Erbums.

©Mairie de Sumène-JEP