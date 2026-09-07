Visite commentée des extérieurs de la Chapelle Saint-Avit, Chapelle Saint-Avit, Aix-Villemaur-Pâlis

Informations pratiques

Visite commentée des extérieurs de la Chapelle Saint-Avit Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Avit Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Découverte de l’extérieur de la Chapelle Saint-Avit (entrée interdite au public en raison des risques que présente le monument) : histoire, rénovations, marques lapidaires.

Chapelle Saint-Avit Avenue Pasteur, 10160 Aix-Villemaur-Pâlis, France Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Le Jard Aube Grand Est Située à Aix-Villemaur-Palis, la chapelle Saint-Avit est un édifice rural emblématique du patrimoine religieux local. Édifiée au XIXe siècle sur les vestiges d’un sanctuaire plus ancien, elle témoigne de l’ancrage spirituel du lieu et de la persistance des cultes de proximité en milieu rural. Sa sobre architecture et son implantation en cœur de village en font un repère patrimonial discret mais précieux.

Découverte de l’extérieur de la Chapelle Saint-Avit (entrée interdite au public en raison des risques que présente le monument) : histoire, rénovations, marques lapidaires.

©AdelineToussaintConseil