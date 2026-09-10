Visite commentée des extérieurs du château d’Agriez, Château d’Agriez, Moraches

Informations pratiques

Visite commentée des extérieurs du château d’Agriez Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h30 Château d’Agriez Nièvre

Sur réservation en ligne. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite commentée des extérieurs et éléments architecturaux du château d’Agriez. Vous découvrirez un témoin de pierre du temps qui passe, des temps qui changent et de ce qui dure et se perpétue dans le Nivernais depuis le XVe siècle, en contemplant un paysage merveilleux et tranquille.

Château d’Agriez 1 rue Jacques-Hubert Duquesnay, 58420 Moraches Moraches 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-a-agriez »}] Ce manoir médiéval du XVe siècle a été transformé au XVIIIe siècle. Il abrita une fondation caritative (hôpital, école, colonie de vacances) de 1830 à 1950. Parmi les éléments architecturaux intéressants, on note la salle de bains du XVIe siècle avec son bassin peut-être gallo-romain, et l’escalier. Prendre la direction du hameau d’Agriez à partir de l’église de Moraches, de Dompierre-sur-Héry, ou du hameau de Maison Gaulon à Germenay.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite commentée des extérieurs et éléments architecturaux du château d’Agriez. Vous découvrirez un témoin de pierre du temps qui…

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