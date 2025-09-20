Visite commentée Des Fasserands au Moulin Gare de Montroc Le Planet Chamonix-Mont-Blanc

Au coeur du village des Fasserands, percez les secrets des maisons du pays, des fermes d’autrefois, des greniers et raccards, sans oublier le Moulin. Découvrez les guides emblématiques du hameau et la belle histoire de la famille Charlet-Straton.

Gare de Montroc Le Planet 106, Route de Montroc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com

English : Guided tour: From the Fasserands to the Mill

In the heart of the village of Les Fasserands, discover the secrets of local houses, old farmhouses, attics and raccards, not forgetting the Moulin. Discover the hamlet’s emblematic guides and the history of the Charlet-Straton family.

German : Kommentierte Besichtigung: Von den Fasserands zur Mühle

Im Herzen des Dorfes Les Fasserands können Sie die Geheimnisse der Häuser der Region, der Bauernhöfe von einst, der Speicher und Raccards und nicht zuletzt der Mühle lüften. Entdecken Sie die symbolträchtigen Führer des Weilers und die schöne Geschichte der Familie Charlet-Straton.

Italiano : Visita guidata: Dai Fasserand al Mulino

Nel cuore del villaggio di Les Fasserands, scoprite i segreti delle case locali, delle fattorie di un tempo, delle soffitte e delle cantine, senza dimenticare il mulino. Scoprite le guide emblematiche del borgo e la meravigliosa storia della famiglia Charlet-Straton.

Espanol : Visita guiada: De los Fasserands al Molino

En el corazón del pueblo de Les Fasserands, descubra los secretos de las casas locales, las granjas de antaño, los desvanes y las bodegas, sin olvidar el molino. Descubra las guías emblemáticas de la aldea y la maravillosa historia de la familia Charlet-Straton.

