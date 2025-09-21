Visite commentée des fontaines et d’un bourg du XVIIIe Place du fronton Conchez-de-Béarn

Visite commentée des fontaines et d’un bourg du XVIIIe Dimanche 21 septembre, 09h30 Place du fronton Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

En commençant la découverte du site par la fontaine du Buc, en marge du village, nous découvrons l’environnement rural du village de Conchez de Béarn.

Puis suit la visite de l’église, de son ornementation et son positionnement au sommet du village.

À sa sortie débute la succession de maisons bourgeoises présentant leurs détails architecturaux et l’histoire de leurs habitants. Le chemin du Borda permet, ensuite, de découvrir le village depuis ses anciens fossés.

La ballade s’achève en se rendant à la fontaine de Paul, nichée au fond d’un vallon à l’extérieur du village.

Place du fronton Place du fronton, 64330 Conchez-de-Béarn Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559682878 http://www.bearnmadiran-tourisme.fr Conchez de Béarn a conservé tout le charme de son passé prestigieux avec ses anciennes demeures béarnaises bâties au XVIIe et XVIIIe siècles par les familles bourgeoises des grandes villes environnantes. Cette ballade dévoile l’histoire du bourg, celle de ses maisons, de son architecture, de son église et permet de découvrir ses fontaines. Arrivée par la RD13 puis montée dans le bourg, place du fronton, de l’agence postale, du foyer et de la mairie.

