Visite commentée des Forges Mondière Forges Mondière Thiers

Visite commentée des Forges Mondière Forges Mondière Thiers samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée des Forges Mondière 20 et 21 septembre Forges Mondière Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir son architecture et les travaux de restauration effectués cette année.

Forges Mondière 10 Chem. du Petit Pontel, 63300 Thiers, France Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Fondée au début du XXe siècle, la société s’installe dans les locaux d’une ancienne scierie. Le bâtiment subit peu de transformations. Jusqu’au milieu des années 1980, date de la cessation d’activité, y sont fabriquées des lames de couteau droit par estampage. Ayant conservé son matériel, l’usine est intéressante comme témoin de l’histoire des techniques (machines, outillage, produits finis et semi-finis, matières premières…).

Venez découvrir son architecture et les travaux de restauration effectués cette année.

© Ville de Thiers