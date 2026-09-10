Visite commentée des fours à chaux et du Paléomusée (APFCN), Fours à chaux, Nanteuil

Informations pratiques

Visite commentée des fours à chaux et du Paléomusée (APFCN) 19 et 20 septembre Fours à chaux Deux-Sèvres

Tarif unique : 5 €/personne pour l’association APFCN – espèces ou chèque.

Visite sur réservation.

Prévoir bonnes chaussures, chapeau et lunettes de soleil.

Extérieur carrière : gravier, pentes.

Capacité limitée : 3 groupes de 30 personnes (60 max).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dates et horaires : Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 14h à 17h (dernier départ de visite à 16h00)

Rendez vous au 87 route de Poitiers, 79400 NANTEUIL (Parking du Four à Chaux Labasse et Fils)

Uniquement sur réservation au 06 88 12 42 90 (téléphone ou SMS).

Programme de la visite :

* Visite de l’entreprise : anciens fours à chaux + four en activité (1h à 1h30) Prévoir de bonnes chaussures, chapeau et lunettes de soleil. En cas de mauvais temps, seule la visite de l’entreprise pourra être annulée — la visite du musée sera maintenue.

* Visite du Paléomusée de la Grande Palisse (1h) : Un musée in situ et associatif, né de la rencontre entre la passion de la paléontologie portée par l’APFCN et celle du métier ancestral de chaufournier, transmis de génération en génération depuis 1926.

Tarif unique : 5 € par personne (paiement en espèces ou par chèque)

Pour soutenir l’APFCN, les bénévoles proposeront également des objets souvenirs (fabrication locale ou française).

Accessibilité partielle pour les personnes à mobilité réduite.

* Musée accessible.

* Extérieur : zones en gravier et pentes, certains secteurs non accessibles selon la mobilité.

Fours à chaux 87 route de Poitiers 79400 Nanteuil Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06.88.12.42.90 https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.chaux-labasse.com%2F%3Ffbclid%3DIwcGRvZgFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBXaEwwZElTcGU5MWNrQWdFc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHobYKogWXQFqK4G-ELALm7d3Lh77GX1SxgCoXwxvD59faEomw5wXumK14eay_aem_6mbljRPfMBwHI5mnzzVMRw&h=AUDVZcWjSqnSTQNBsGp_inf9EtGTzgAu9lzgE5ml8ZP9FDHLFox24AJfABAWUwjT7x0D-ZnWgdM2tlyTqY2UmXO7pbf2hGwwFhHMvcW_HOqajYf94QYhIbWVFg7Wa-7qN1bhMwt_kOEthx01e22p [{« type »: « phone », « value »: « 06.88.12.42.90 »}] Labasse et Fils, chaufournerie familiale fondée en 1926, célèbre ses 100 ans. À cette occasion, découvrez ses anciens fours, un four toujours en activité ainsi qu’un musée in situ consacré aux fossiles découverts dans la carrière. Accès via D611 ; parking entrée de entreprise

Dates et horaires : Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 14h à 17h (dernier départ de visite à 16h00)

Béatrice Peignot / Labasse Et Fils©