Visite commentée des fresques de la salle des mariages de l’hôtel de ville de Bohain-en-Vermandois Hôtel de ville de Bohain-en-Vermandois Seboncourt

Visite commentée des fresques de la salle des mariages de l’hôtel de ville de Bohain-en-Vermandois Samedi 20 septembre, 14h30 Hôtel de ville de Bohain-en-Vermandois Aisne

Gratuite sur réservation au 03.23.09.37.28

L’office de tourisme vous propose une visite commentée des fresques d’Emile Flamant de la salle des mariages de l’hôtel de ville de Bohain-en-Vermandois. Ces fresques classées à l’inventaire des monuments historiques présentent le passé industriel textile de la ville.

Pour compléter votre visite, une exposition de tableaux d’Emile Flamant est à découvrir à la Maison familiale d’Henri Matisse au 26 rue du château 02110 Bohain en Vermandois (pour plus d’information: 03.23.60.90.54)

Hôtel de ville de Bohain-en-Vermandois 02110 Bohain en Vermandois Seboncourt 02110 Aisne Hauts-de-France

Office de tourisme du Pays du Vermandois