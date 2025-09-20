Visite commentée des fresques de la salle des mariages de l’hôtel de ville de Bohain-en-Vermandois Hôtel de ville de Bohain-en-Vermandois Seboncourt
Visite commentée des fresques de la salle des mariages de l’hôtel de ville de Bohain-en-Vermandois Samedi 20 septembre, 14h30 Hôtel de ville de Bohain-en-Vermandois Aisne
Gratuite sur réservation au 03.23.09.37.28
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00
L’office de tourisme vous propose une visite commentée des fresques d’Emile Flamant de la salle des mariages de l’hôtel de ville de Bohain-en-Vermandois. Ces fresques classées à l’inventaire des monuments historiques présentent le passé industriel textile de la ville.
Pour compléter votre visite, une exposition de tableaux d’Emile Flamant est à découvrir à la Maison familiale d’Henri Matisse au 26 rue du château 02110 Bohain en Vermandois (pour plus d’information: 03.23.60.90.54)
cette visite commentée est gratuite et sur réservation au 03.23.09.37.28
Hôtel de ville de Bohain-en-Vermandois 02110 Bohain en Vermandois Seboncourt 02110 Aisne Hauts-de-France
Office de tourisme du Pays du Vermandois