Visite commentée des fresques de l’église de Fresnoy le grand Eglise de Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand

Visite commentée des fresques de l’église de Fresnoy le grand Samedi 20 septembre, 10h30 Eglise de Fresnoy-le-Grand Aisne

Gratuite sur réservation au 03.23.09.37.28

L’office de tourisme du Pays du Vermandois organise une visite commentée des fresques de l’artiste Emile Flamant à l’église Saint Eloi de la commune de Fresnoy le Grand. Visite gratuite sur réservation auprès de l’office de tourisme au 03.23.09.37.28.

Eglise de Fresnoy-le-Grand Rue des 7 fusillés 1944 02230 Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France

Office de tourisme du Pays du Vermandois