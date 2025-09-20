Visite commentée des fresques de l’église St-Jean-Baptiste de Becquigny Becquigny Becquigny

Gratuite sur réservation au 03.23.09.37.28

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

L’office de tourisme du Pays du Vermandois vous propose une visite des fresque d’Emile Flamant dans l’église Saint-Jean-Baptiste du village de Becquigny à 16h30.

Becquigny 42 rue Linez 02110 Becquigny Becquigny 02110 Aisne Hauts-de-France

Office de tourisme du Pays du Vermandois