Visite commentée des grottes de La Bouverie, Maison de la Préhistoire, Roquebrune-sur-Argens

Visite commentée des grottes de La Bouverie Vendredi 12 juin, 18h30 Maison de la Préhistoire Var

sur inscription, limité à 15 personnes, gratuit, prévoir de bonnes chaussures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Le service Archéologie et du Patrimoine de Roquebrune-sur-Argens vous propose une visite commentée des grottes de La Bouverie.

Située dans le massif de l’Estérel, cette sortie prendra la forme d’une randonnée jusqu’au site des grottes, suivie d’une présentation de leur occupation au Paléolithique supérieur.

Le rendez-vous est fixé à la Maison de la Préhistoire, où vous pourrez découvrir librement, avant le départ, l’exposition « Neandertal en Provence».

Maison de la Préhistoire Place des Félibres 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 La Bouverie Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 19 89 89 https://www.roquebrune.com/structure/maison-de-la-prehistoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.98.11.36.85 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] La Maison de la Préhistoire a été créée en 2021 pour mettre à l’honneur l’histoire préhistorique de Roquebrune et de ses environs. En plus de ses collections permanentes, elle propose régulièrement des animations et des expositions temporaires pour faire découvrir au public cette période si fascinante. musée de plain-pied

accessibilité PMR

Entrée gratuite

Le service Archéologie et du Patrimoine de Roquebrune-sur-Argens vous propose une visite commentée des grottes de La Bouverie.

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