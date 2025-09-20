Visite commentée des hangarettes militaires, témoins du passé d’une base aérienne Géode – Ancienne base aérienne 136 Avrainville

Visite commentée des hangarettes militaires, témoins du passé d’une base aérienne Géode – Ancienne base aérienne 136 Avrainville samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:+

Plongez dans l’histoire de l’ancienne base aérienne de Rosières-en-Haye à travers une visite commentée de ses hangarettes militaires. Ces constructions emblématiques, autrefois utilisées pour abriter les avions de chasse, témoignent encore de l’activité intense qui animait le site durant la seconde moitié du XXᵉ siècle. En parcourant ces vestiges, le guide vous dévoilera l’évolution stratégique de la base, la vie des escadrons et l’empreinte laissée par plusieurs décennies de présence aéronautique. Une immersion unique au cœur d’un patrimoine militaire méconnu, à la croisée de la mémoire locale et de la grande histoire.

Géode – Ancienne base aérienne 136 D907 54385 Rosieres en Haye Avrainville 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 81 06 90 La Base aérienne 136 de Rosières-en-Haye, connue aussi sous le nom de Toul-Rosières Air Base, est un site emblématique de l’histoire militaire et de la reconversion énergétique en Lorraine. Construite au début des années 1950 dans le cadre de la présence américaine en Europe, elle a longtemps accueilli l’US Air Force puis l’Armée de l’air française, qui y a stationné escadrons et unités opérationnelles jusqu’à sa fermeture en 2004. Étendue sur plus de 500 hectares, la base a marqué durablement le territoire par ses pistes, ses hangars et ses infrastructures stratégiques. Depuis 2012, ce lieu de mémoire s’est mué en symbole d’avenir grâce à l’installation de l’un des plus vastes parcs photovoltaïques d’Europe. Entre patrimoine aéronautique et transition énergétique, l’ancienne BA 136 incarne la capacité d’un territoire à se réinventer.

© Atelier Aile