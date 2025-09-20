Visite commentée des hauteurs Cathédrale de Chartres Chartres

Visite commentée des hauteurs 20 et 21 septembre Cathédrale de Chartres Eure-et-Loir

Limitée à 18 personnes.

Au cours de ces deux journées qui mettent à l’honneur cette année le patrimoine architectural, grimpez les 200 marches de l’escalier hélicoïdal à la découverte des hauteurs de la Cathédrale de Chartres ! Déambulez le long du transept nord pour admirer les arcs-boutants depuis la toiture, une partie de la tour nord et le grand comble avec son imposante charpente métallique.

Construite au XIIIᵉ siècle, la cathédrale de Chartres symbolise le passage de l'architecture romane à l'architecture gothique.

C. Ananiguian – CMN