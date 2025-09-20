Visite commentée des jardins de l’école d’art Gérard Jacot de Belfort École d’art de Belfort Belfort

Sur inscription | 18 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Depuis bientôt 30 ans, l‘école d’art Gérard-Jacot de Belfort fait rayonner les arts visuels au cœur de la ville.

Installée dans une ancienne caserne militaire, l’école est adossée à la Corne de l’Espérance. Cet élément architectural militaire fait partie du plan de fortification imaginé par Vauban en 1687, pour se garantir de la menace des hauteurs de la Miotte.

Aujourd’hui, elle abrite un jardin suspendu de 1200 m² au cœur de ville de Belfort.

Grâce au soutien de la Fondation de France et de la Ville de Belfort, l’école d’art lance en 2018 un programme unique d’enseignement liant l’art et le vivant. Ses jardins sont à la fois des espaces de cultures, d’observations, de créations et de partages pour les étudiants de l’école.

Venez découvrir les coulisses de ce lieu patrimonial foisonnant, son histoire et sa transformation, ou comment un site façonné pour la défense militaire est devenu un espace dédié à la création artistique et au vivant.

École d’art de Belfort 2 avenue de l’Espérance, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 36 62 10 https://www.ecole-art-belfort.fr [{« type »: « email », « value »: « publics@ecole-art-belfort.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 36 62 10 »}] Transports en commun et présence d’un parking.

© Angélique Pichon / École d’art de Belfort