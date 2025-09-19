Visite commentée des jardins des Soussilanges 71110 Céron

Tarif : 6 € | Gratuit pour les moins de 18 ans.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les jardins contemporains des Soulissanges, qui ont reçu le label « Jardins remarquables », lors d’une visite guidée.

71110 141 rue des gardiens du village Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385814480 http://www.lesjardinsdessoussilanges.com Entre Brionnais, Bourbonnais et Roannais, les Jardins des Soussilanges vous accueillent le temps d’une promenade dans un univers végétal unique. Le Jardinier de ce jardin remarquable vous accueillera personnellement et partagera sa passion avec enthousiasme. Parking

