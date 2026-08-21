Visite commentée des lieux de la Mémoire de l’Espagne républicaine en Tarn-et-Garonne, Gare de Borredon, Montalzat

Informations pratiques

Visite commentée des lieux de la Mémoire de l’Espagne républicaine en Tarn-et-Garonne 19 et 20 septembre Gare de Borredon Tarn-et-Garonne

Gratuit. Possibilité de pique-nique (tables et chaises à disposition).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Près de 30 000 soldats de l’armée républicaine espagnole sont arrivés dans cette gare en mars 1939, avant d’être internés au camp de concentration français de Judes, situé sur la commune de Septfonds.

Gare de Borredon 290 Chemin de la gare 82270 Montalzat Montalzat 82270 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 33 10 44 89 http://mer82.eu Lieux d’arrivée des soldats de la Retirade Parking

Près de 30 000 soldats de l’armée républicaine espagnole sont arrivés dans cette gare en mars 1939 pour etre emprisonnés au camp de concentration français de « Judes » sur la commune de Septfonds…

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