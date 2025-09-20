Visite commentée des locaux de Médecins sans frontières logistique Médecins sans frontières – Base logistique Mérignac

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

MSF Logistique vous ouvre les portes d’un des deux plus grands pôles d’acheminement humanitaire au monde

La base logistique de MSF à Mérignac est l’une des centrales d’achat, d’approvisionnement et de distribution humanitaire de Médecins Sans Frontières.

Médicaments, vaccins, mais également hôpitaux gonflables, kits d’urgence font partie de la large gamme de produits fournis depuis plus de 40 ans.

Visites commentées d’une heure par groupe de 10 à 15 personnes.

Médecins sans frontières – Base logistique 3 rue du domaine de la Fontaine, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Beutre Gironde Nouvelle-Aquitaine Avec plus de 6000 tonnes de fret expédiées en 2017, la base logistique de MSF à Mérignac, qui jouxte l'aéroport international de Bordeaux, est un des plus importants pôles d'acheminement d'aide humanitaire dans le monde. MSF Logistique assure notamment l'achat des produits médicaux et non médicaux, le conditionnement, le stockage, puis l'envoi de matériels et de médicaments sur les principaux terrains d'intervention humanitaire, pour MSF mais aussi d'autres ONG internationales. En 2007, MSF Logistique obtient le « certificat des bonnes pratiques de distribution » en sa qualité d'établissement pharmaceutique de distribution en gros à vocation humanitaire. MSF Logistique est réactif : les dispositifs de préparation permettent d'envoyer en 48 voire en 24 heures, du matériel et des produits d'urgence sur le terrain.

La croissance continue des interventions de MSF impliquait une augmentation des capacités de support de sa base arrière de Mérignac, sa nouvelle base logistique voit les capacités de stockage des entrepôts passées de 5050 m² à 12800 m². Une augmentation qui n’aurait pu voir le jour sans l’implication forte et continue des partenaires et soutiens locaux. Entrée au 3 rue du Domaine de la Fontaine.

© MSF