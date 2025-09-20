Visite commentée des maquettes de Marcel Monnier Maison Monnier Sigy-le-Châtel

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pendant près de trente ans, Marcel Monnier (1926-2019) a patiemment façonné une collection exceptionnelle de maquettes en bois, reproduisant avec une remarquable précision les églises romanes, principalement celles de Saône-et-Loire.

Les 20 et 21 septembre 2025, l’Association de la Sauvegarde de Sigy-le-Châtel vous invite à découvrir ces œuvres sous la conduite de son gendre, Jean-Claude Paris.

Vous pourrez admirer ces maquettes, témoins du talent et de la passion d’un autodidacte dont le travail offre un regard unique sur l’architecture religieuse médiévale.

Maison Monnier 15 chemin des Grandes Terres, 71250 Sigy-le-Châtel Sigy-le-Châtel 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Sauvegarde du patrimoine de Sigy