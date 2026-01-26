Visite commentée Des matelots à l’Art Déco Rue de l’Eglise Guéthary

Visite commentée Des matelots à l’Art Déco

Rue de l’Eglise Eglise Saint-Nicolas Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Au cours de cette balade commentée, vous découvrirez l’histoire de ce village tourné vers l’océan. De l’église Saint-Nicolas aux réalisations Art Déco en front de mer, en passant par des villas de style néo-basque, vous apprécierez les charmes de cette architecture riche et variée. Sans oublier le passé maritime qui fait de ce village un témoin de l’histoire des marins basques d’hier et d’aujourd’hui.

Temps de visite 1h

Minimum 4 personnes

Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant l’église Saint-Nicolas. Parking à proximité de l’église. .

Rue de l’Eglise Eglise Saint-Nicolas Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 56 60 guethary@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée Des matelots à l’Art Déco

L’événement Visite commentée Des matelots à l’Art Déco Guéthary a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme Pays Basque