VISITE COMMENTÉE DES MOULINS DE PEXIORA Pexiora
Chemin du Moulin Pexiora Aude
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Journées Européennes du Patrimoine 2025
Découvrez les moulins de Pexiora lors d’une visite commentée réalisée par l’association Les Amis des moulins de Pexiora. L’un de ces géants ailés possède encore une partie de son mécanisme intérieur et abrite un petit musée.
Visite gratuite. Se présenter sur site entre 14h et 17h.
Chemin du Moulin Pexiora 11150 Aude Occitanie +33 6 26 58 31 14 guy.panont@orange.fr
English :
European Heritage Days 2025
Discover the mills of Pexiora on a guided tour organized by the association Les Amis des moulins de Pexiora. One of these winged giants still has part of its inner mechanism and houses a small museum.
Visit free of charge. Please arrive on site between 2pm and 5pm.
German :
Europäische Tage des Kulturerbes 2025
Entdecken Sie die Mühlen von Pexiora bei einer kommentierten Besichtigung, die von der Vereinigung Les Amis des moulins de Pexiora durchgeführt wird. Eine dieser geflügelten Riesen besitzt noch einen Teil ihres inneren Mechanismus und beherbergt ein kleines Museum.
Die Besichtigung ist kostenlos. Melden Sie sich zwischen 14:00 und 17:00 Uhr vor Ort.
Italiano :
Giornate europee del patrimonio 2025
Scoprite i mulini di Pexiora con una visita guidata organizzata dall’associazione Les Amis des moulins de Pexiora. Uno di questi giganti alati conserva ancora parte del suo meccanismo interno e ospita un piccolo museo.
La visita è gratuita. Venite tra le 14.00 e le 17.00.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio 2025
Descubra los molinos de Pexiora en una visita guiada organizada por la asociación Les Amis des moulins de Pexiora. Uno de estos gigantes alados conserva parte de su mecanismo interior y alberga un pequeño museo.
Visita gratuita. Acérquese entre las 14:00 y las 17:00 h.
