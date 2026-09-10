Visite commentée des œuvres d’art de la Faculté Jean Monnet, Faculté Jean Monnet, Sceaux
samedi 19 septembre 2026 · Faculté Jean Monnet · Sceaux
Informations pratiques
Visite commentée des œuvres d’art de la Faculté Jean Monnet Samedi 19 septembre, 15h00 Faculté Jean Monnet Hauts-de-Seine
25
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite commentée des œuvres d’art de la Faculté Jean Monnet
Cette visite s’intéressera aux œuvres du 1% artistique (Mosaïque Hieronimus, mobilier Dubuisson) à des acquisitions nouvelles (Lescuyer) et à d’autres artistes prestigieux, les sculpteurs contemporains Macedo, Coutelle et Féraud dont les ayants droit ont fait don d’œuvres monumentales à la Faculté Jean Monnet. Reconnus internationalement, ils excellent dans le travail de la céramique (Macedo), de la pierre et du bois (Coutelle), et de l’inox (Féraud).
25 personnes maximum sur inscription obligatoire auprès de la maison du Tourisme
Rendez-vous devant l’entrée principale du campus située au 54 Boulevard Desgranges à Sceaux
Samedi 19 septembre à 15h – durée 45 mn à 1h
Visite commentée par Patrice Godard, responsable de la valorisation et de la préservation du patrimoine culturel de l’Université Paris-Saclay.
Faculté Jean Monnet 54 boulevard Desgranges 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 19 03 »}]
Visite commentée
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