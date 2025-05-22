Visite commentée des Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix
Début : 2025-05-22
fin : 2025-08-11
2025-05-22 2025-06-12 2025-07-09 2025-08-11 2025-09-25 2025-10-09
Partir à la découverte du site des Pierres Jaumâtres, outre l’explication géologique, c’est plonger dans l’univers mystique des fées et des dieux. Bon nombre de légendes émerveilleront petits et grands afin d’en apprendre un peu plus sur ce site légendaire. .
Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 10
