Visite commentée des Remparts de Die Place de l’Horloge Die
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Horloge · Die
Informations pratiques
Die
Visite commentée des Remparts de Die
Place de l’Horloge Devant la Cathédrale Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:15:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Partez à la découverte des remparts gallo-romains de la ville. Proposé par la Commune Libre de Saint-Marcel. Visite d’environ 1h30.
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Place de l’Horloge Devant la Cathédrale Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31 communelibresaintmarcel@gmail.com
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English :
Come explore the town’s Gallo-Roman ramparts. Organized by the Free Commune of Saint-Marcel. The tour lasts about 1 hour and 30 minutes.
L’événement Visite commentée des Remparts de Die Die a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois
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