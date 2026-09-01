Visite commentée des Remparts de Die Place de l’Horloge Die

Informations pratiques

Die

Visite commentée des Remparts de Die

Place de l’Horloge Devant la Cathédrale Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:15:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte des remparts gallo-romains de la ville. Proposé par la Commune Libre de Saint-Marcel. Visite d’environ 1h30.

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Place de l’Horloge Devant la Cathédrale Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31 communelibresaintmarcel@gmail.com

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English :

Come explore the town’s Gallo-Roman ramparts. Organized by the Free Commune of Saint-Marcel. The tour lasts about 1 hour and 30 minutes.

L’événement Visite commentée des Remparts de Die Die a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois