Visite commentée des réserves du Frac Picardie FRAC Picardie Amiens

Visite commentée des réserves du Frac Picardie Samedi 20 septembre, 15h15 FRAC Picardie Somme

Réservation obligatoire à l’adresse mail suivante : public@frac-picardie.org

Dans le cadre des JEP, le Frac Picardie vous propose une visite commentée des réserves du Frac. Plongez au coeur de la collection du Frac en découvrant les dernières acquisitions.

FRAC Picardie 45 rue Pointin, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322916600 https://frac-picardie.org https://www.facebook.com/pg/fracpicardie-des-mondes-dessinés-328371667515427/about/ gare SNCF à proximité, réseau de bus, parking sur la voie publique

© Bastien Pradeau, DEZDO film