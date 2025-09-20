Visite commentée des réserves du musée Centre de Conservation et d’Étude René-Rémond Lons-le-Saunier

Visite commentée des réserves du musée

Centre de Conservation et d’Étude René-Rémond 133 Rue René-Maire Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

Depuis 2009, le Centre de Conservation et d’Étude René-Rémond a pour vocation de conserver et faciliter l’étude des collections du musée des Beaux-Arts et du musée d’Archéologie de la Ville de Lons-le-Saunier.

Il vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine pour une visite commentée d’1h environ.

Départ des visites à 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00. Nombre de places limité. .

