Visite commentée des restaurations de la chapelle Chapelle des Pénitents blancs Montpellier

Visite commentée des restaurations de la chapelle Dimanche 21 septembre, 10h00, 15h00 Chapelle des Pénitents blancs Hérault

Gratuit. Visites à la demande.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

⛪ Présentation des dernières restaurations de la chapelle des Pénitents blancs

Cette présentation invite le public à découvrir le travail de restauration en cours sur la chapelle des Pénitents blancs, l’un des joyaux patrimoniaux de Montpellier.

Elle permet de mieux comprendre les enjeux de cette restauration, qui redonne éclat aux peintures et aux décors baroques de la chapelle, notamment sur son plafond exceptionnel.

Une belle occasion de plonger dans l’histoire de ce lieu emblématique tout en découvrant les savoir-faire mobilisés pour préserver ce patrimoine unique !

Chapelle des Pénitents blancs 14 rue Jacques Cœur, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie http://www.penitents.fr La chapelle des Pénitents blancs est dédiée à Sainte-Foy. La chapelle Sainte-Foy, située tout près de la place de la comédie, est aujourd’hui la propriété de la confrérie des Pénitents blancs.

À l’intérieur, un exceptionnel plafond peint ainsi qu’une décoration en bois doré la firent surnommer la « Sixtine du Languedoc ».

Sainte-Foy fut vraisemblablement fondée au XIIe siècle, le long du Camin Roumieu, chemin des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. La chapelle a été détruite vers 1561 lors de la guerre opposant les catholiques et les protestants. Le terrain servit alors de cimetière à ciel ouvert. Puis, en 1623, elle fut rendue aux Pénitents blancs qui la reconstruisirent.

