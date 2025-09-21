Visite commentée des Salines royales Le Puits Salé Dieuze

Visite commentée des Salines royales Le Puits Salé Dieuze dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Saviez-vous que Dieuze a été un centre de production de sel millénaire ?

Plongez dans l’histoire des Salines royales de Dieuze et découvrez ce lieu étonnant où l’eau salée, appelée « saumure », alimente encore le puits salé.

Au fil de la visite commentée, découvrez les étapes de production du sel : de l’extraction de la saumure à la vente du sel. Entrez dans l’univers du sel, ses contraintes et son patrimoine riche.

Découvrez le riche passé du Pays du Saulnois et le patrimoine de Dieuze.

Le Puits Salé 8 Place de la Saline, 57260 Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est 03 87 01 16 26 https://www.tourisme-saulnois.com Les Salines royales de Dieuze sont un site d’extraction du sel emblématique du Pays du Saulnois. Son puits salé, abritant un manège à chevaux restauré, vous plonge dans près de 1000 ans d’histoire. Producteur de la moitié du sel de Lorraine aux XVIIe et XVIIIe siècles, ce site, témoin également de la Révolution industrielle, vous offrira une immersion complète. Parking sur place. Accès PMR

© Salines royales