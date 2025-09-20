Visite commentée des splendides peintures murales de l’église Saint-Léonard de Chamvres Église Saint-Léonard Chamvres

Visite commentée des splendides peintures murales de l’église Saint-Léonard de Chamvres 20 et 21 septembre Église Saint-Léonard Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Association pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine communal de Chamvres vous propose une présentation des magnifiques peintures murales de l’église Saint-Léonard en cours de restauration en collaboration avec la Fédération Rempart de Bourgogne-Franche-Comté.

Église Saint-Léonard Rue des Écoles 89300 Chamvres Chamvres 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© N. Soret